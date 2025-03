Nichelino e i primi vent'anni di Book in Time: "Il valore della cultura condivisa"

Nel marzo del 2005 a Nichelino nasceva "Book in Time", un progetto frutto della collaborazione tra la biblioteca civica Giovanni Arpino e la Banca del Tempo, nato per raccogliere, registrare e distribuire libri, "diffondendo il valore della cultura condivisa", come ha ricordato il sindaco Giampiero Tolardo.

Celebrati i primi 20 anni del progetto

La Città ha voluto celebrare il suo 20° anniversario, sottolineando quanto sia prezioso il tempo dedicato alla lettura che, in questi anni, ha permesso a tante persone di scoprire nuove storie e creare legami attraverso i libri.

Margherita Oggero e Loredana Pilati

Un evento ospitato dalla biblioteca Arpino, che ha visto la presenza di una scrittrice di grande fama, Margherita Oggero, da sempre molto vicina a Nichelino. Padrona di casa Loredana Pilati, direttrice della biblioteca, in un incontro moderato dall'ex assessore alla Cultura Michele Pansini, che ha visto anche la presenza dei ragazzi e delle ragazze del Centro Diurno “La trottola".

Il loro ruolo e quello dell'educatrice Ester Coppola è stato sottolineato dal sindaco Tolardo in quanto "parte irrinunciabile di uno straordinario progetto di Comunità".