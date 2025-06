Ricordi e racconti della Resistenza per la Festa del Faro di Prarostino

Sono passati 58 anni dalla costruzione del Faro della Libertà di Prarostino, inaugurato il 18 giugno 1967 e voluto per ricordare i 600 partigiani delle valli pinerolesi caduti nella lotta per la Liberazione dal nazifascismo. Come ogni anno, il paese si prepara alla commemorazione, con uno spettacolo a teatro, dei racconti di Resistenza e il corteo della domenica.

Stasera, venerdì 13, alle 21 nella sala teatro della Chiesa Valdese ci sarà lo spettacolo ‘Siamo sempre sotto processo’ del Gruppo Teatro Angrogna.

Domani, sabato 14, alle 16,30 la professoressa Clara Bounous presenterà l’opuscolo ‘La primavera delle nostre valli… racconti di Resistenza’. Interverranno i sindaci di Angrogna, Gino Giordan, di Prarostino, Luciano Nocera, e di San Germano Chisone, Flavio Reynaud. “Siamo partiti con l’idea di fare qualcosa sulla Resistenza dei nostri territori. Come Prarostino volevamo parlare del Faro, per risvegliare un po’ la memoria storica e, visto che rappresenta un po’ tutto il territorio perché è stato voluto dai partigiani del Pinerolese, abbiamo coinvolto anche altri Comuni – spiega Nocera –. Abbiamo pensato a questo opuscolo con Angrogna e San Germano e abbiamo partecipato e vinto un bando della Città Metropolitana, portando così a termine il progetto grazie a un bel team dei nostri Comuni che ci ha lavorato”.

A seguire, intorno alle 17, si terrà l’intervento ‘Racconto storico e fotografico’ a cura di Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese sulla Resistenza. “Abbiamo già collaborato con il dottor Rosso e la Fondazione Culturale Valdese e aderito a dei progetti. In generale stiamo cercando di aprire il nostro ventaglio di collaborazioni e di dialogo con le realtà che ci circondano.”

Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica ‘Le origini del Faro’ nella sala consiliare del Municipio nei seguenti orari: sabato dalle 15,30 alle 17, domenica dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18.

Domenica 15 giugno il corteo inizierà alle 10, con ritrovo in piazza della Libertà, da dove ci si dirigerà verso i monumenti di San Bartolomeo. Dopo il saluto del primo cittadino Nocera interverranno il sindaco di Cercenasco, Simone Colmo, l’ex magistrato Piercarlo Pazè, la direttrice delle professioni sanitarie di Emergency Michela Paschetto, e il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini. Ad accompagnare la cerimonia sarà presente la banda ‘Unione Musicale di Inverso Pinasca’.

La pro loco si occuperà del pranzo tricolore al prezzo di 25 euro, con riduzione a 10 euro per gli over 75 residente a Prarostino e a 12 euro per i bambini fino ai 10 anni. Sotto i 5 anni sarà gratuito. È necessario prenotarsi al 339 7447214 o al 3405293207.