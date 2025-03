Un milione di euro in arrivo per i negozi di Aurora e Barriera: ad aprile il bando

Aurora e Barriera maglia nera a Torino per disoccupazione: i due quartieri della zona nord hanno una percentuale di giovani e persone che non lavorano superiore al resto della città. E per aiutare i piccoli negozi di vicinato la Città ad aprile lancerà un bando, nell'ambito del progetto "Aiuti all'economia di prossimità", che mette a disposizione un milione di euro di fondi Metro Plus.

Gli stanziamenti

Novecentomila saranno utilizzati per contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese, con particolare attenzione ad Aurora e Barriera, a cui si aggiungono 100mila euro per supporto tecnico, marketing territoriale e promozione. Un provvedimento che arriva dopo una mozione presentata nel 2022 dal consigliere del PD Tony Ledda e sottoscritta anche dall'esponente di Forza Italia Domenico Garcea.

"Con questa iniziativa - spiega l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino - vogliamo dare un segnale concreto di sostegno ai negozi e botteghe che rappresentano il cuore pulsante della nostra città rilanciando, al tempo stesso, il tessuto socioeconomico delle aree più vulnerabili di Torino".

I numeri

Nonostante le difficoltà spesso legate a microcriminalità e degrado, il tessuto commerciale dei due quartieri di Torino nord si conferma vivace. Nel 2024 a Barriera erano attive 934 autorizzazioni per quanto riguarda le micro e piccole imprese del commercio e 277 per la somministrazione di cibo e bevande. Ad Aurora erano rispettivamente 985 e 351.

Il contributo a fondo perduto previsto dal bando che verrà lanciato nelle prossime settimane coprirà fino all'80% dell'investimento, per un importo compreso tra 10mila e 30mila euro. Saranno ammessi progetti di innovazione sociale, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

Servizi di accompagnamento

La Città attiverà un servizio di accompagnamento dedicato alle imprese dell`area. Questo servizio offrirà supporto nella preparazione delle domande nella rendicontazione, facilitando I'accesso ai fondi.