Fuori programma a Moncalieri, gruppo di cinghiali a passeggio in Borgo Navile

Durante il periodo del Covid e dei lockdown prolungati, con poche auto in giro e tutte le persone confinate a casa, non era infrequente che gli animali selvatici potessero spingersi fino dentro la città. Ma quello che è successo nella notte scorsa a Moncalieri è stato un 'fuori programma' che ha allarmato molti: un gruppo di cinghiali è stato visto passeggiare nella zona di Borgo Navile.

Foto che ha fatto il giro del web

I tre animali, quasi certamente in cerca di cibo, col favore delle tenebre e nel cuore della notte (pare fossero le 4) si sono spinti fin dentro Moncalieri, ma alla vista di alcune auto e di chi è riuscito a scattare questa foto, all'altezza della rotonda di corso Savona, si sono rapidamente dileguati.

Nessun incidente o conseguenza

Durante il giorno, specie su strade secondarie o di provincia, molte volte si sono registrati incidenti causati dall'improvvisa apparizione degli ungulati. Nei mesi scorsi si era registrata anche una 'battuta di caccia' tra Nichelino e Torino, oltre ad un avvistamento avvenuto in corso Unità d'Italia.

Questa volta per fortuna non ci sono state conseguenze, la foto dei cinghiali in un amen ha fatto il giro del web e dei social, ma non si sono dovuti contare feriti, animali morti o conseguenze negative.