Multe, medaglia d'oro per Torino: è il comune che ha registrato più incassi per violazioni del Codice della Strada

Torino, con quasi 61,2 milioni di euro, è il comune del Piemonte che, nel 2024, ha registrato i maggiori incassi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada.

È quanto emerso dall’analisi di Facile.it su dati Siope*, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia piemontesi abbiano superato i 77,1 milioni di euro, valore in aumento del 13% rispetto al 2023.

Al secondo posto della classifica regionale, a grande distanza, si trova il comune di Alessandria, con 3,8 milioni di euro, seguito a poca distanza da quello di Asti, con 3,1 milioni di euro.

Facile.it ha calcolato anche il valore di “multa pro capite” (inteso come rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti) sebbene, va specificato, che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo.

In vetta alla classifica, con una multa pro capite pari a 71,9 euro, si trova ancora una volta il comune di Torino. Segue al secondo posto il comune di Vercelli, con un valore pro capite pari a 46,2 euro. Sul gradino più basso del podio si trova il comune di Asti (42,3 euro).