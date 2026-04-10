La Polizia di Stato spegne 174 candeline: Torino celebra chi "c'è sempre"

Una giornata di festa, ma anche di bilanci e impegno. La Polizia di Stato celebra il suo 174° anniversario e lo fa anche a Torino, con una cerimonia alle Ogr che riunisce istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. Un momento simbolico per ribadire il ruolo del Corpo nella vita quotidiana del Paese, tra sicurezza, legalità e tutela dei diritti.

Presenti numerose autorità del territorio: il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, con alcuni rappresentanti della giunta e con la consigliera regionale Nadia Conticelli, il direttore generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco, il prefetto di Torino Donato Cafagna.

Il messaggio del presidente Mattarella

A dare il senso della giornata è stato il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esprimere "gratitudine e riconoscenza" per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato, sottolineando come il Corpo sia impegnato "al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini". Il Capo dello Stato ha ricordato inoltre come l'azione degli agenti sia guidata dai valori della Costituzione e rappresenti una presenza concreta accanto alla collettività, soprattutto nei contesti più difficili.

Il messaggio del questore: "Esserci sempre"

Nel suo intervento, il questore di Torino Massimo Gambino ha sottolineato il legame con il territorio e il senso della missione quotidiana. "Voglio testimoniare la cura della nostra mission: esserci sempre", ha detto, evidenziando come la sicurezza oggi debba andare di pari passo con la vita quotidiana e con la crescita della città.

Un impegno che si traduce anche in attività concrete: dalla prevenzione degli incidenti stradali agli incontri nelle scuole, con circa 70 appuntamenti che hanno coinvolto quasi 17mila studenti. Iniziative che si affiancano al contrasto alla violenza di genere e alle politiche di inclusione, in una Torino definita "prorompente" per vitalità, capace di unire vocazione industriale e sviluppo turistico.

Premi e operazioni: il lavoro sul campo

Durante la cerimonia sono stati consegnati numerosi riconoscimenti agli operatori distintisi in attività di servizio. Premiati gli agenti coinvolti nella "Operazione City", indagine della Procura di Torino che ha portato a misure cautelari nei confronti di appartenenti ad area anarchica e antagonista per i fatti legati a un corteo violento del marzo 2023. Riconoscimenti anche alla Polizia Postale per l'arresto di un uomo trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico.

Valorizzato inoltre il lavoro della polizia giudiziaria per un'operazione che ha intercettato sigarette di contrabbando per un valore di circa 2 milioni di euro, così come l'intervento del commissariato di pubblica sicurezza San Paolo che ha salvato una donna da un gesto anticonservativo.

Truffa sventata: premiato anche un cittadino

Al termine della cerimonia, tra i premiati anche un cittadino, Luca Chiambretto, che ha contribuito a sventare una truffa contattando prontamente il commissariato e gli agenti della Polizia di Stato, riusciti a intervenire appena in tempo e bloccare così il raggiro e arrestando il truffatore.