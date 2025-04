Esplosione e fumo in un alloggio di via Roccaforte: attimi di paura nel quartiere Cenisia

Incendio in via Roccaforte

Un forte scoppio e una colonna di fumo che si è sollevata uscendo dalle finestre. E' successo nelle scorse ore nel quartiere Cenisia, in via Roccaforte al civico numero 6. Ancora ignote le cause che hanno protato all'incidente, che ha subito richiamato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Tanti i curiosi che si sono assembrati nella zona per osservare quel che stava accadendo.

Il palazzo, che si trova tra corso Trapani e corso Racconigi, è stato messo in sicurezza mentre quattro persone rimaste intossicate dal fumo sono state trasportate in ospedale al Martini e affidate alle cure dei medici. Si indaga per ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato al rogo.



Sull'accaduto, da Italgas precisano che, dai primi accertamenti effettuati, il contatore e gli altri impianti di pertinenza della Società sono risultati integri e non coinvolti nell’evento. I tecnici del Pronto Intervento Italgas sono accorsi prontamente sul posto e stanno collaborando con le Forze dell’Ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.