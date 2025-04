Pista ciclabile di piazza Carducci, a maggio partono i cantieri [FOTO]

Inizieranno entro la fine del mese di maggio i lavori per la realizzazione dell’anello ciclabile di piazza Carducci. I cantieri, già finanziati, dureranno tutta l’estate permettendo ai due lati di via Nizza di ricongiungersi. In questo modo, a settembre, la pista potrà dirsi finalmente completata.

Chi lo vorrà potrà viaggiare in bicicletta da Porta Nuova a piazza Bengasi senza più alcun intoppo (specie dopo la partenza dei lavori della ciclabile anche nei pressi del grattacielo della Regione Piemonte).

L’isola ecologica

L’anello ciclabile, ovviamente, porterà qualche modifica all’attuale disegno della piazza. Per esempio l’isola ecologica (che si trova proprio sulla linea d’aria del tracciato destinato alle due ruote) verrà spostata su una banchina, lungo una delle due esedre. La ciclabile, proseguendo dritto per dritto, sfratterà anche le grigie barriere in cemento di cui probabilmente nessuno, in zona Nizza Millefonti, sentirà la mancanza.

Le panchine

Ma facciamo un riepilogo degli altri interventi. Partendo dalla manutenzione degli arredi. “Molti dei quali vittima nel tempo di atti vandalici - come hanno precisato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore all’Urbanistica, Alberto Loi -. Nel frattempo abbiamo fatto restaurare le circa sessanta vecchie panchine donate dal centro commerciale Lingotto, e oggi presenti su tutta via Nizza, da piazza Carducci fino a corso Maroncelli”.

Chiosco e alberi

Rimosso, come detto, il vecchio chiosco di colore rosso oggetto di un interpellanza dei consiglieri della Lega Delpero, Amadeo e Mancuso. Chiosco che era diventato un rifugio per topi. Ratti, per altro, ancora presenti. Tanto che saranno sette i cicli di derattizzazione da completare. Più verde anche per piazza Carducci con una nuova semina e la risistemazione di alcuni cordoli. Dal consigliere del Pd, Beniamino Maccarone, infine, la richiesta di installare un dissuasore contro la malasosta nei pressi del negozio Pittarosso.