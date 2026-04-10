Strada del Francese riaperta dopo i lavori, ma resta il nodo del tratto non completato

Strada del Francese riapre dopo i lavori di rifacimento del manto stradale realizzati grazie al sostegno di Fondazione Crt. Ma la situazione resta a metà. Il tratto interessato dagli interventi è stato completato e restituito alla viabilità con carreggiata ampliata e nuova segnaletica stradale, ma proseguendo oltre la situazione torna rapidamente critica.

A segnalare la criticità è la consigliera di Fratelli d’Italia, Roberta Braiato, che ha evidenziato come il miglioramento riguardi solo una parte dell’asse viario. "Da ieri sera Strada del Francese ha riaperto - commenta - il tratto rifatto è spettacolare, più largo e finalmente con la segnaletica stradale. Ma attenzione: i fondi sono finiti e dalla zona industriale - da strada Bellacomba in poi - tutto è rimasto come prima, tra buche e assenza di segnaletica".

Una situazione che, secondo la consigliera, crea una forte discontinuità nell’intervento complessivo, con una porzione di strada riqualificata e un’altra che continua a presentare criticità strutturali. "Uno zoccolo e una scarpa - aggiunge -, non è possibile intervenire solo a metà su una strada in queste condizioni".