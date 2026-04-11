Domani a Vigone il Premio Letterario Jodorowski

Domani domenica si svolgerà dalle ore 15 il Premio Letterario Jodorowski a Vigone. Numerosi premiati da tutta l'Italia per un concorso letterario che è cresciuto molto in questi anni. Eros Pessina è giurato del Premio insieme ad altri colleghi ed alla Presidente Cristina Viotto.

Il Premio è intitolato a Alejandro Jodorowsky (Tocopilla, 17 febbraio 1929) che è un drammaturgo, regista, attore, compositore e scrittore cileno naturalizzato francese. Egli elabora una forma d'arte che ha come fine la guarigione. La chiama "Psicomagia". Per mezzo di quello che egli chiama "atto effimero", propone all'interlocutore un gesto da realizzare, in apparenza privo di logica, ma in realtà carico di un dirompente impatto emotivo che lo porterà a vedere e percepire la propria realtà da un altro punto, diverso e nuovo.

Quindi, domani la sesta edizione del Premio Letterario Internazionale A. Jodorowski Città di Vigone dalle ore 15 con ingresso libero nel Museo del Cavallo a Vigone.