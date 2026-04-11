Mezzo secolo per la Pro loco di Rorà: si festeggia in piazza Fontana

Un traguardo fatto di collaborazione e allegria. Fondata nel 1976 per gestire il flusso di persone che dalla pianura arrivava a Rorà d’estate, la Pro loco ha iniziato a muovere i primi passi al Parco Montano.

Sergio Rivoira, nella Pro loco sin dalla sua fondazione e presidente dal 1986, racconta gli inizi: “Da questo periodo primaverile fino all’estate tanta gente saliva a Rorà, ad esempio da Torino. Si facevano molti picnic lungo le strade, nelle piazzole e nei prati. Questo portava un po’ di problemi soprattutto a livello di pulizia perché le persone più maleducate lasciavano immondizia in giro, come succede a volte ancora oggi”. Per provare a trovare una soluzione si è pensato a una specifica area picnic, individuata in quello spazio che ora è il Parco Montano. “Sono stati costruiti dei tavoli, ma il problema della pulizia un po’ rimaneva, allora si è creato un gruppo di persone che si occupasse della gestione questo parco: la Pro loco. Il primo presidente è stato Silvio Tourn, che ha mantenuto la carica per dieci anni”.

Negli anni sono nate idee su attività da proporre in quello spazio: a domenica alterne si proponevano polenta e assado, preparate dall’associazione in una baracca dove attualmente c’è il ristorante. “Gran parte delle persone così venivano da noi per prendersi da mangiare. Da cosa nasce cosa: abbiamo cominciato a fare giochi da bocce e alcune manifestazioni, ad esempio il raduno dei trattori.”

Una tradizione che si è mantenuta per tutti i 50 anni. “L’amministrazione comunale ci ha successivamente trovato un’area adiacente al campeggio, dove è stata costruita una struttura, che noi abbiamo poi allestito e finito: ci ritroviamo ancora adesso lì nelle domeniche estive.”

Tra le manifestazioni che si propongono su base annuale in paese, da qualche anno a questa parte è stata introdotta nella frazione delle Fucine la ‘Festa dei Giari’, tra fine maggio e inizio giugno. “Tutto è in collaborazione con un gruppo locale di persone che sono venute ad abitare in borgata, per la maggior parte giovani, che si chiama ‘Il Gran Ducato’. C’è aiuto reciproco, perché lì bisogna portare tutto, il capannone, la luce, l’acqua”.

La festa dei cinquant’anni della Pro loco sarà domani, domenica 12 aprile, in piazza Fontana. Intorno alle 10,30 è prevista la cerimonia, con l’intervento del presidente Rivoira e della sindaca. Alle 12,30 circa sarà il momento del pranzo. “A suonare ci saranno un gruppo di Sant’Antonino di Saluggia, in provincia di Vercelli, paese con cui siamo gemellati, e i ‘Mare Tèra’ di Barge, con cui abbiamo collaborato in occasione della Cantacammina a Rorà”.