Villafranca Piemonte ricorda Denny Rabbia con il secondo Autoraduno in suo nome

Gli Amici di Denny, in collaborazione con la Pro loco di Villafranca Piemonte e il patrocinio del Comune organizzano il 2° Autoraduno in memoria di Denny Rabbia, ventenne bagnolese che perse la vita in un incidente stradale il 13 marzo 2024, mentre con la sua Fiat 500 d’epoca si stava recando al lavoro.

L’idea di questo evento è nata da un gruppo di amici l’anno scorso, con lo scopo di celebrare la grande passione del giovane per il tuning e il mondo dei motori.

Domani, domenica 12 aprile la giornata avrà inizio alle 10 con il ritrovo nella zona del Pala Bus Company di Villafranca e l’apertura delle iscrizioni. Il raduno è aperto a tutti i possessori di auto d’epoca, sportive, tuning, off-road, supercar e drift, a condizione che i veicoli siano in regola con il Codice della Strada.

A partire dalle 12,30 sarà possibile pranzare con una formula da 16 euro, mentre nel primo pomeriggio, alle 14, chiuderanno le iscrizioni. “Da quel momento verranno valutate le auto in gara con un unico primo posto per supercar, ⁠estetica, ⁠sound, assetto ad aria, ⁠assetto a ghiera, ⁠auto storica. I giudici si occuperanno di individuare l’auto e la supercar esteticamente più belle, mentre per il resto dei veicoli la premiazione avverrà in modo più oggettivo perché ci saranno delle misurazioni”, spiega Valentina Re, del comitato organizzativo. Alle 16 ci sarà la cerimonia di premiazione.

L’offerta minima di partecipazione è di 7 euro. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza e andrà tramite, l’Asd ‘Tp Racing’ di Macello, all’Ospedale Agnelli di Pinerolo, come lo scorso anno. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito Autoraduno Villafranca oppure contattare tramite WhatsApp Valentina al 380 3721256, Roberto al 331 8233009 o Marco al 340 4548600.