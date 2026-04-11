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Eventi | 11 aprile 2026, 18:31

Erbe spontanee e acacia all’Expongo di Garzigliana

La settima edizione della manifestazione si terrà domani

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

Una giornata nelle vie del centro di Garzigliana, tra prodotti tipici, raduni di auto e percorsi per riconoscere le erbe spontanee. È quanto previsto per la fiera Expongo di Garzigliana, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune per domani, domenica 12 aprile.

Si inizierà alle 9 con l’apertura degli stand di artigiani e hobbisti, con prodotti del territorio e sul tema erbe e acacia, in piazza Vittorio Veneto e piazza Giovanni Paolo II e il raduno delle auto storiche e sportive: il ritrovo sarà nella sede della Pro loco in via San Martino 2, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 338 7676701. In contemporanea si darà il via ai giochi di strada ‘Il Paese dei Balocchi’ e alla visita guidata alla Chiesa di Santi Benedetto e Donato. Seguirà alle 10 la Santa Messa, la passeggiata con un esperto per riconoscere le erbe spontanee e utilizzare in cucina e il laboratorio di performance circensi.

Dopo il pranzo ai locali della Pro loco, nel pomeriggio alle 15 si terrà la conferenza ‘EM, Microrganismi Effettivi: i migliori alleati in tutti i campi’. Infine, alle 16, inizieranno il teatro ragazzi ‘Ramingar’ e le letture su ‘I miti e l’origine delle erbe’ con il Teatro Blu di Buriasco.

Sabina Comba

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