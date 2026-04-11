Erbe spontanee e acacia all’Expongo di Garzigliana

Una giornata nelle vie del centro di Garzigliana, tra prodotti tipici, raduni di auto e percorsi per riconoscere le erbe spontanee. È quanto previsto per la fiera Expongo di Garzigliana, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune per domani, domenica 12 aprile.

Si inizierà alle 9 con l’apertura degli stand di artigiani e hobbisti, con prodotti del territorio e sul tema erbe e acacia, in piazza Vittorio Veneto e piazza Giovanni Paolo II e il raduno delle auto storiche e sportive: il ritrovo sarà nella sede della Pro loco in via San Martino 2, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 338 7676701. In contemporanea si darà il via ai giochi di strada ‘Il Paese dei Balocchi’ e alla visita guidata alla Chiesa di Santi Benedetto e Donato. Seguirà alle 10 la Santa Messa, la passeggiata con un esperto per riconoscere le erbe spontanee e utilizzare in cucina e il laboratorio di performance circensi.

Dopo il pranzo ai locali della Pro loco, nel pomeriggio alle 15 si terrà la conferenza ‘EM, Microrganismi Effettivi: i migliori alleati in tutti i campi’. Infine, alle 16, inizieranno il teatro ragazzi ‘Ramingar’ e le letture su ‘I miti e l’origine delle erbe’ con il Teatro Blu di Buriasco.