Rissa tra spacciatori e consumo di droga sotto casa: "Barriera di Milano terra di nessuno"

Le immagini parlano chiaro. In un video del consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea si vede chiaramente spacciatori che si affrontano in una violenta rissa sotto le abitazioni, mentre a pochi metri i tossicodipendenti consumano crack ed eroina.

Garcea (Forza Italia): "In Torino nord solo degrado"

È questo lo "spettacolo quotidiano" che i residenti di via Feletto, angolo corso Giulio Cesare, sono costretti a subire. Poco più di due mesi fa, lo scorso 4 febbraio, in via Feletto era scoppiata una rissa tra due marocchini: uno aveva impugnato una spranga e, oltre a ferire il connazionale, aveva danneggiato anche una macchina.

"Un’intera comunità - commenta Garcea - è esasperata. La periferia nord è diventata terra di nessuno, dove l'Amministrazione comunale sembra essersi dimenticata di esistere. Nessun controllo, nessun presidio: solo degrado, paura e silenzio".

La richiesta di Forza Italia è di prevedere "pattugliamenti costanti, blitz e una presenza concreta sul territorio". "I torinesi hanno diritto alla sicurezza. Anche – e soprattutto – in Barriera di Milano" chiosa Garcea.