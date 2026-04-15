Camolese scuote il Toro: "Serve tornare alle radici per puntare di nuovo in alto" [VIDEO]

Il Toro deve tornare a essere una squadra all’altezza della propria storia. È da qui che parte l’analisi di Giancarlo Camolese, ex allenatore granata – sulla panchina tra il 2000 e il 2002 e poi per un breve ritorno nel 2009 – e oggi figura di esperienza con alle spalle quasi 400 panchine in carriera.

Uno sguardo lucido, il suo, su una stagione segnata da alti e bassi. Secondo Camolese, il rendimento della squadra è stato altalenante, con prestazioni convincenti alternate ad altre da dimenticare, in un andamento che però rientra nella natura stessa dello sport. Il nodo, semmai, resta quello delle risorse: nel calcio moderno, per ambire ai vertici, servono investimenti importanti.

Una stagione tra luci e ombre

"Da tifoso mi auguro di vedere sempre una squadra all’altezza della sua storia", spiega, sottolineando come le difficoltà non possano essere ignorate ma nemmeno drammatizzate oltre misura: "Ci sono state partite migliori e altre da dimenticare, ma questo è lo sport".

Ma il cuore del discorso è un altro. Per Camolese il futuro del Torino passa soprattutto dal recupero del legame con il territorio. Un ritorno alle origini, a quel rapporto con le società dilettantistiche che in passato hanno rappresentato una vera fucina di talenti per il club granata.

Il nodo del territorio

L’idea è chiara: meno attenzione a modelli costruiti lontano e più investimento sulle realtà locali. Non tanto una Primavera composta da giocatori stranieri, quanto piuttosto una rete solida con le società del territorio, capace di accompagnare la crescita dei giovani fino al professionismo.

Camolese, che segue da vicino il Toro, si sofferma anche sulla rosa attuale, evidenziando qualità e margini di crescita soprattutto tra i più giovani. Il punto, però, resta la consapevolezza: indossare la maglia granata significa confrontarsi con una storia importante e con una tifoseria esigente.

Giovani e responsabilità

"Il Toro può essere la piazza giusta per tanti ragazzi e per tanti professionisti", osserva, richiamando il valore di un ambiente che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare un riferimento nel panorama calcistico italiano. Un messaggio che vuole guardare avanti, tra identità e prospettive: per tornare competitivi, il Torino dovrà ripartire sì dagli investimenti, ma anche – e forse soprattutto – dal proprio territorio.