Maltempo, a Moncalieri il Sangone supera il livello di guardia. Nichelino monitora via Buffa

Mentre in Piemonte cresce l'allerta per il maltempo, nella cintura sud di Torino la situazione appare ancora sotto controllo alle 9 di oggi, giovedì 17 aprile.

Moncalieri, il Sangone ha superato il livello di guardia

Tuttavia non mancano le situazioni seguite con particolare attenzione. A Moncalieri il Sangone ha superato livello di guardia nelle prime ore della mattina. Al momento c'è il semaforo rosso sul sottopasso di strada Vivero. Il sindaco Paolo Montagna ha invitato i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti a piedi o in auto, visto che il livello dei fiumi si è notevolmente innalzato, anche se al momento Po e Chisola sono sotto controllo.

E' stato aperto formalmente anche il Coc, centro operativo comunale, per coordinare le attività di controllo e gestione della situazione. "Continuiamo a monitorare con Polizia Locale, uffici comunali, Croce Rossa e Protezione Civile", ha aggiunto il sindaco Montagna. "Non si registrano criticità particolari alla viabilità, ma si invita alla prudenza, anche perché le previsioni segnalano che la pioggia continuerà per tutta la giornata".