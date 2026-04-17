Due mesi di ritardo per la Casa di Comunità nell'ex ospedale Valdese

La riconversione dell’ex ospedale Valdese in Casa di Comunità a Torino avanza, ma con due mesi di ritardo rispetto alle scadenze annunciate dalla Giunta Cirio. Gli interventi sull'edificio di via Silvio Pellico n.28, finanziati con fondi del Pnnr, avrebbero dovuto concludersi a marzo con apertura entro il mese di aprile.

Fine lavori posticipata

Ma, come emerge dalla risposta all'interrogazione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle sullo stato di avanzamento del cantiere di San Salvario, la fine lavori è stata posticipata. La Casa di Comunità attiverà i nuovi servizi – Punto Unico di Accesso, Ambulatorio Medico e Infermieristico, postazione di Continuità Assistenziale Distrettuale – entro maggio.

Anche l’Ospedale di Comunità - struttura da 20 posti letto destinata ad accogliere pazienti che necessitano di riabilitazione e rieducazione; pazienti dimessi dall'ospedale bisognosi di assistenza infermieristica continuativa; pazienti che necessitano di affiancamento loro o del caregiver prima del ritorno a casa - accoglierà i primi assistiti entro la fine di maggio.

Valle (Pd) incalza Riboldi

E l'esponente dem incalza l'assessore alla Sanità Federico Riboldi: "Un elemento di particolare preoccupazione riguarda la seconda Casa di Comunità prevista nello stesso stabile, al civico 19. La Giunta ha confermato che i fondi PNRR inizialmente destinati a questa struttura sono stati riallocati “verso altri territori extraregione”. La realizzazione verrà finanziata con risorse regionali, ma non si hanno ancora indicazioni sui tempi".

"Questo quartiere ha perso il suo presidio ospedaliero storico e aspetta risposte concrete da anni. Non è polemica, è dovere istituzionale chiedere che i tempi annunciati vengano rispettati e che i cittadini siano informati con chiarezza" conclude Valle.