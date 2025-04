Emergenza rientrata, il Museo Egizio riapre e prolunga gli orari per Pasqua

Riapre il 18 aprile alle 13 il Museo Egizio, dopo un giorno e mezzo di chiusura forzata, a causa delle piogge intense che hanno colpito Torino, provocando alcuni problemi all’imponente cantiere in corso.

Da ieri i tecnici del Museo hanno lavorato giorno e notte per garantire la riapertura in sicurezza. "Ci scusiamo con il pubblico - spiegano dalla direzione -. Tutti coloro che in possesso di un biglietto di ingresso non hanno potuto visitare l’Egizio saranno rimborsati".

Fino a lunedì di Pasqua compreso il Museo sarà aperto dalle 9 alle 21 per accogliere tutti coloro desiderassero visitare le collezioni.