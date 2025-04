L'esondazione del Po ha danneggiato il wakepark: partita la raccolta fondi online per dare una mano

L’esondazione del Po ha fatto danni: anche al wakepark, lo spazio dedicato agli sport acquatici. Per dare una mano è partita la raccolta fondi online e in pochi giorni sono stati raccolti su GoFundMe 6.200 euro per supportare i ragazzi del Turin Wake Park, situato nel Parco Fluviale del Po a Torino. “Siamo un gruppo di appassionati di sport acquatici e gestori di questo spazio - scrivono - che da anni rappresenta un punto di incontro per sportivi, famiglie e amanti della natura”.

“Recentemente - raccontano - il fiume Po ha esondato, raggiungendo i laghetti adiacenti al corso d'acqua e causando danni significativi al nostro impianto di wakeboard. Le strutture galleggianti, i cavi e le attrezzature sono stati compromessi, rendendo impossibile la ripresa delle attività senza interventi urgenti”.​

“Abbiamo bisogno di fondi - continuano i gestori - per rimuovere fango e detriti dalle strutture, riparare o sostituire le attrezzature danneggiate, verificare e mettere in sicurezza le infrastrutture, ripristinare i servizi essenziali come l’elettricità elettricità, gli accessi e così via”.

“Parte della community del Turin è già attiva e ci sta aiutando a sistemare tutto per ripartire, ma ci serve una mano in più”, concludono.

La raccolta fondi è raggiungibile al link della piattaforma.