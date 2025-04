Si apre un'altra voragine in strada, e il quartiere torna a chiedere spiegazioni

Da giorni il quartiere Barca deve fare i conti con l'apertura in strada di un'altra voragine, l'ennesima. E' la segnalazione che arriva da strada della Verna, periferia nord di Torino. Poi diffusa su Facebook. Una buca enorme e pericolosa perché il crollo, come si può vedere dalla foto, sta compromettendo anche la pavimentazione sana adiacente.

Sul posto, dopo attenta segnalazione dei passanti, sono intervenuti i tecnici della Smat e la polizia locale, che hanno transennato tutta l'area. Per evitare incidenti a pedoni o agli automobilisti. E' possibile che a causare il cedimento sia stata la rottura di alcuni tubi. Ma i residenti sono stufi e preoccupati: da anni, infatti, il problema buche è argomento di discussione nel quartiere. In strada Settimo, per esempio, se ne sono aperte a decine negli ultimi anni. Tutte regolarmente transennate e poi chiuse. "Anche se alcune - protestano i cittadini -, ci hanno tenuto compagnia per settimane".