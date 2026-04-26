Schianto tra una moto e un'auto (che si ribalta), tre persone ferite

A San Giusto Canavese, oggi pomeriggio, un violento incidente stradale ha coinvolto una moto e un’auto, provocando tre feriti.

Lo schianto si è verificato intorno alle 18 all’incrocio tra via 25 Luglio e via Martiri del ’21. Per cause ancora in fase di accertamento, una Harley Davidson e una Dacia Duster si sono scontrate con grande violenza. L’impatto è stato tale da far perdere il controllo alla vettura, che ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione, ribaltandosi su un lato.

Ad avere la peggio sono stati i due centauri, un uomo e una donna, sbalzati sull’asfalto dopo l’urto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Bosconero, il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Agliè, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I due motociclisti sono stati stabilizzati sul posto dai sanitari: l’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo, mentre la donna ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasferita in codice verde. Sotto shock, ma senza gravi conseguenze, il conducente dell’auto.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità e la dinamica dello schianto.