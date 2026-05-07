Prelevare il sangue a Frossasco sarà più comodo grazie al Rotary

Ha il movimento sincronizzato e i braccioli inclinabili e regolabili in altezza. È la nuova poltrona per i prelievi di sangue, dal valore di circa mille euro, che il Rotary Club di Pinerolo ha donato al distretto Pinerolese dell’Asl To3 per l’ambulatorio di Frossasco.

Nell’‘ex Cottolengo’ di via Baisa 9, i prelievi si tengono una volta a settimana, il mercoledì. Un servizio gestito dall’Asl To3 in collaborazione con il Comune e rivolto prioritariamente agli ultra65enni.

Stamattina l’Asl ha voluto ringraziare il Rotary con un incontro all’‘ex Cottolengo’, che ha visto partecipare il direttore sanitario dell’Asl To3 Eva Anselmo, il direttore del distretto Pinerolese dell’Asl To3 Alberto Amidei, l'assessore ai Lavori Pubblici di Frossasco Aldo Remondetto e il presidente Valter Borgio e il consigliere Sergio Gasca del Rotary Club di Pinerolo.