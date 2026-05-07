Non perderti nemmeno una notizia di TorinOggi su Google, ecco come fare

Caro lettore,
Google ti dà la possibilità di indicare i siti dei quali ti fidi di più per ottenere le informazioni che cerchi. Questo permette ai tuoi risultati di ricerca di mostrare più spesso i nostri articoli, fornendoti rapidamente le notizie e gli approfondimenti di cui hai bisogno.
Se apprezzi il lavoro della nostra redazione, Clicca qui per rendere TorinOggi una delle tue fonti preferite sul motore di ricerca.
È molto semplice: una volta aperto il link, dovrai solo cliccare la spunta a destra di "TorinOggi".