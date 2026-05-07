Emergenza cuccioli al centro animali di Grugliasco: finite le scorte di latte

Un numero sempre più alto di cuccioli selvatici in difficoltà sta mettendo sotto pressione le scorte di un centro di recupero animali del territorio. A lanciare l’allarme è il Canc - Centro Animali Non Convenzionato - di Grugliasco, che in queste ore segnala una carenza di latte in polvere necessario per l’alimentazione dei piccoli.

Piccoli di volpi e faine

In particolare, si tratta di cuccioli di volpe e faina, recuperati perché orfani o in difficoltà, che necessitano di cure costanti e di un’alimentazione specifica per poter sopravvivere. Il prodotto utilizzato, il Royal Canin Babydog Milk, è fondamentale nelle prime fasi di crescita, quando i piccoli non sono ancora autonomi. Tuttavia, l’aumento degli ingressi nelle ultime settimane ha portato rapidamente all’esaurimento delle scorte.

L'appello lanciato dal Canc

Dal centro arriva quindi un appello urgente alla cittadinanza e a chiunque voglia contribuire, affinché possa fornire il latte necessario o supportare l’attività della struttura, impegnata quotidianamente nella cura e nel recupero della fauna selvatica.

Una situazione che evidenzia come, con l’arrivo della bella stagione, aumentino i casi di cuccioli ritrovati soli, rendendo ancora più importante il ruolo delle associazioni sul territorio.