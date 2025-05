Mille firme non bastano, fumata "nera" per piazza Montanari: il distributore di benzina resta aperto

Fumata "nera" per piazza Montanari: nonostante le richieste avanzate più volte dai residenti, la Città non può fare chiudere il distributore di benzina. A ribadirlo l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, che questo mattina ha incontrato insieme alla collega Chiara Foglietta in commissione i residenti della zona.

I problemi

Ma facciamo un passo indietro. Negli scorsi mesi i residenti di quest'angolo di Santa Rita, riuniti anche in un comitato spontaneo, avevano chiesto di sistemare l'area verde e di revocare la concessione al distributore di carburante situato su un lato della piazza, per i disagi che creava ai frequentatori della zona.

Durante il periodo di chiusura delle pompe, era infatti diventato una discarica a cielo aperto ed i senza fissa dimora per un periodo lo avevano trasformato in dormitorio. Per denunciare il degrado a marzo erano state raccolte oltre mille firme per esporre tutte le criticità del giardino Demarchi alla Città.

Impianto riaperto

Dopo tre anni di inattività, le pompe dell'impianto sono state riattivate lo scorso 14 marzo: durante il periodo di fermo, la concessione non è mai stata sospesa. La Città negli scorsi mesi ha chiesto ai titolari di pulire e sistemare l'area.

"Lo stato di abbandono - ha spiegato Chiavarino -, era sotto gli occhi di tutti: abbiamo sollecitato un intervento, tutto ciò che doveva essere fatto dagli uffici dal punto di vista dei controlli è stato fatto. Per quanto riguarda la riqualificazione abbiamo parlato tra noi assessori". Sul tema era intervenuto anche in Consiglio Comunale l'assessore al Verde Francesco Tresso, su sollecitazione della consigliera della Lega Elena Maccanti.

Nessun intervento a breve

A gennaio 2025 gli operai della Circoscrizione 2 hanno sistemato le panchine. Piazza Montanari necessita però di intervento manutentivo più ampio, dal costo elevato: è necessario infatti ripristinare centinaia di metri quadrati di pavimentazione danneggiata e mettere in sicurezza l'area pedonale.

"La Divisione Verde e Parchi - aveva spiegato Tresso - al momento non ha in corso, né in previsione nell'immediato futuro, appalti di manutenzione straordinaria che consentirebbero di effettuare l'intervento richiesto in tempi brevi". Una delle ipotesi al vaglio del Comune è utilizzare i fondi Pon Metro Plus, che saranno però disponibili solo dal 2026.

Piantati tre tigli

Per quanto riguarda il verde, sono presenti alcuni ceppi che verranno rimossi nelle prossime settimane: contestualmente verranno piantati nella piazza centrale tre tigli.