San Salvario perde un presidio sociale, dopo 22 anni ha chiuso il centro diurno Opportunanda

Ha chiuso (almeno per ora) il centro diurno per persone senza fissa dimora gestito dall’associazione Opportunanda, a San Salvario. In via Sant’Anselmo 28, infatti, era stato affisso il cartello che annunciava importanti e probabilmente pessime novità a partire dal primo maggio. Un luogo che per 22 anni ha aiutato le persone in difficoltà, offrendo loro un bagno, la colazione e la possibilità di lasciare i propri effetti personali. Ma oggi i temi sono sostanzialmente due: l'aumento delle richieste di aiuto (ormai troppe per l'associazione, che necessita di spazi più grandi) e la necessità di trovare nuovi volontari.

“Presidio importante”

La questione è stata sollevata in Sala Rossa grazie a un’interpellanza della consigliera comunale del M5s, Valentina Sganga, che si è detta “preoccupata per la chiusura di un importante presidio. Su queste situazioni ci vuole la massima attenzione, ci auguriamo che l’attività possa riprendere o essere recuperata”. Un tema caro anche all’assessore ai Servizi sociali di Palazzo Civico, Jacopo Rosatelli. “Opportunanda collabora con il servizio adulti in difficoltà della Città - ha precisato l’assessore -. Nell’ultimo anno vi è stato una condivisione costante circa le problematiche relative al servizio ma si è anche parlato del naturale invecchiamento dei volontari storici. Alla luce delle loro difficoltà, il nostro assessorato si è confrontato con loro per capire come continuare le attività svolte dall’associazione. Cerchiamo anche di capire come riaprire il centro, noi crediamo sia un’interruzione temporanea scaturita da uno stato di necessità momentaneo”.

“Noi ci siamo”

La palla è poi passata alla Circoscrizione 8 dove poche ore dopo l’associazione stessa ha spiegato i motivi della sua dipartita. “L’associazione c’è sempre e non chiude i battenti - hanno precisato -, ma sarà importante, in futuro, approfondire la tematica dei centri diurni perché le persone hanno voglia di uscire dalla strada. Sono più le persone che vogliono andare dai dormitori di quelle che non ci vogliono andare. Tuttavia, nonostante l’impegno messo in campo dall’amministrazione i problemi in questo campo restano tanti”. L’ex coordinatrice alla Sanità, Noemi Petracin, ha parlato di un problema “che non si è creato dall’oggi al domani. Ma allo stesso tempo la Circoscrizione farà tutto quello che si può per invertire la rotta”.

Lavoro prezioso

“Opportunanda faceva un gran lavoro per le persone senza fissa dimora, aumentate in maniera drastica negli ultimi anni - così i consiglieri M5s della 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone -. Oggi c’è una evidente difficoltà di gestione. Ma cerchiamo di stimolare il Comune, perché non ci si può voltare dall’altra parte e ignorare questa emergenza”. Parere condiviso anche dal presidente del centro civico, Massimiliano Miano. “Dobbiamo far sì che tutto quello che è stato raccolto in questi 22 anni non vada disperso - conclude Miano -. Da parte nostra c’è tutto l’impegno a riallacciare il dialogo con l’assessorato ai servizi sociali, per cercare locali idonei a continuare questo servizio”.