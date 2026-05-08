Torre Pellice: due chilometri di memoria tra i templi valdesi

Verrà recuperata domenica 10 maggio, alle 15, la ‘Passeggiata nella storia’ a Torre Pellice che avrebbe dovuto svolgersi domenica 12 aprile ma che era stata annullata a causa del cattivo tempo. L’iniziativa è organizzata Chiesa valdese locale nell’ambito delle Giornate del patrimonio culturale metodista e valdese.

Il tragitto collegherà il Tempio di via Beckwith al Tempio dei Coppieri, per una distanza complessiva di circa due chilometri. Lungo il percorso sono previste soste in alcuni punti di rilievo storico con brevi spiegazioni e letture per ricostruire la memoria dei luoghi. Tra questi: il ponte sul torrente Biglione e l’Ospedale valdese. Al termine dell’iniziativa è previsto un momento conviviale.

L’evento è realizzato con la collaborazione del gruppo Laav (Letture ad alta voce) e dei volontari del gruppo ‘Tempio aperto’ della chiesa valdese di Torre Pellice. La partecipazione è libera e non è richiesta prenotazione. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.