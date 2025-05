Maltempo su Torino, crolla una pianta in strada in corso Moncalieri

Il maltempo continuo di questi primi giorni di maggio ha causato il crollo di una pianta in zona Borgo Po. È successo nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 in corso moncalieri angolo via Argonne.

A segnalare il caso ci ha pensato la consigliera di Fi della Circoscrizione 8, Veronica Pratis, che ora chiede la rimozione dell’albero. L’attraversamento pedonale, infatti, risulta completamente ostruito dalla caduta del tronco. E anche per chi arriva in auto da corso Moncalieri la deviazione verso via Argonne risulta complicata. Il crollo, per fortuna, non ha causato danni. Né a cose né a persone. Di certo ora la città di Torino attende il ritorno, in pompa magna, della primavera.