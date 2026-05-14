“La truffa si camuffa”: in Circoscrizione 1 un incontro per imparare a difendersi dai raggiri

Un incontro pubblico per imparare a difendersi dalle truffe sempre più diffuse, soprattutto ai danni delle persone più fragili. Giovedì 21 maggio alle ore 15.30, in via Giolitti 21, si terrà l’appuntamento “La truffa si camuffa”, iniziativa di sensibilizzazione promossa in collaborazione con la Polizia Locale.

L’obiettivo dell’incontro è fornire ai cittadini strumenti concreti per riconoscere i principali tentativi di raggiro, dalle truffe telefoniche a quelle porta a porta, passando per i falsi operatori, i messaggi ingannevoli online e i tentativi di phishing sempre più sofisticati.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni le truffe ai cittadini, soprattutto agli anziani, sono aumentate sia per numero sia per varietà di modalità utilizzate. Sempre più spesso i malintenzionati si presentano come tecnici, forze dell’ordine o operatori bancari, sfruttando paura e confusione per ottenere denaro o dati personali.

Proprio per questo le campagne informative e gli incontri pubblici vengono considerati strumenti fondamentali di prevenzione.

Il ruolo della Polizia Locale

Durante l’incontro gli agenti della Polizia Locale illustreranno i comportamenti più sicuri da adottare e le strategie utilizzate più frequentemente dai truffatori, spiegando come reagire in caso di sospetti e a chi rivolgersi per segnalazioni e richieste di aiuto.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.