Borgo Filadelfia cambia ancora la sua viabilità: via Giordano Bruno "si stringe" e sposta i parcheggi per far posto alla ciclabile [FOTO]

Tesoro, mi si è ristretta la carreggiata. Potrebbe ricalcare quasi fedelmente il titolo di un film di successo di qualche anno fa, quel che sta accadendo in queste settimane a Borgo Filadelfia. In particolare in via Giordano Bruno, dove sono stati da poco dipinti gli stalli che rappresenteranno i nuovi parcheggi per le vetture della zona. Bianchi, ma anche gialli, per distinguere quelli riservati alla caserma della Guardia di Finanza che si trova proprio di fronte al Bennet.



Ciclabile lungo via Filadelfia

Da mesi, infatti, procede (non speditissimo) il cantiere che è partito dall'incrocio con via Filadelfia, di fatto "abbracciando" lo stadio che fu del Grande Torino. Un intervento che porta al rifacimento e all'allargamento della pista ciclabile che ora sta procedendo verso il quartiere di Santa Rita. E che ha portato al restringimento di via Filadelfia, pur lasciandola a doppio senso di marcia.



E questo intervento si sta ora espandendo in direzione Moncalieri e Nichelino, lungo via Giordano Bruno. La rinnovata pista ciclabile, infatti, oltre a risalire via Filadelfia prosegue verso la periferia e lo fa ricavando uno spazio tra il marciapiede (utilizzato finora come ciclabile) e le auto parcheggiate lungo la linea di scorrimento. Ecco perché le stesse vetture, presto, saranno obbligate a parcheggiare un po' più verso il centro della strada, dove sono stati dipinti i nuovi stalli.



Cura dimagrante per via Giordano Bruno

L'effetto finale, dunque, è quello di un restringimento (piuttosto cospicuo) della carreggiata di via Giordano Bruno. Dove un tempo le vetture potevano viaggiare comodamente su due file, infatti, adesso la percorrenza sarà decisamente più complessa, sia per lo spostamento dei parcheggi verso l'interno, sia per la collocazione - in corrispondenza dei passaggi pedonali - di alcuni "salvagente" che di fatto occupano ulteriore spazio. Tra gli effetti positivi, senza dubbio la riduzione della velocità delle vetture che, anche grazie all'ampia dimensione della carreggiata, spesso spingevano sull'acceleratore.