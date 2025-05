Torino, le microcar a diesel e benzina pagheranno le strisce blu

A Torino anche le microcar a benzina e diesel pagheranno la sosta. Se al momento non è ancora stata fissata una data, la Città lo scorso 23 aprile ha approvato una delibera che cerca di fare ordine tra i veicoli che devono esporre il ticket se in sosta nelle strisce blu . Sulle strade del capoluogo piemontese, così come delle altre città italiane, si registra un vero e proprio boom di nuove piccole vetture.

Comode da parcheggiare per il piccolo ingombro ed il costo relativamente basso, sono diventate una buona alternativa per spostarsi all'ombra della Mole. Complice però il moltiplicarsi di questa tipologia di mezzi, il Comune ha voluto fare chiarezza sulla questione stalli. "Per ciclomotori, motocicli e minicar con alimentazione diverse dall'elettrico un futuro atto amministrativo, in via di definizione, indicherà i valori di potenza e dimensione al di sopra dei quali la sosta di questi veicoli sulle strisce blu sarà a pagamento".

Continuano ad essere esentati dal ticket - e quindi a parcheggiare gratis - scooter, moto e tutte le microcar elettriche leggere.

Firrao (Torino Bellissima) all'attacco

Una scelta che vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao definisce "incomprensibile e controcorrente".

"È l’ennesima decisione miope, che sembra più orientata a fare cassa che a costruire una vera politica per la mobilità sostenibile. Chiediamo alla Giunta di fare un passo indietro e di allinearsi alle migliori pratiche adottate da altre città italiane, che stanno davvero investendo in un futuro più pulito, intelligente e accessibile per tutti" conclude Firrao.