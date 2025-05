Let’s Twist Again: domenica in festa tra balli, musica e anni ’60 in via Madama Cristina

Tutto pronto per la festa di via “Let’s Twist Again!”, in programma domenica 18 maggio dalle 9 alle 19 in via Madama Cristina. Un’intera giornata all’insegna della musica dal vivo, del divertimento e dell’allegria che riporterà in strada l’inconfondibile energia degli anni Sessanta e Settanta.

La via si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto tra twist, rock’n’roll e funky, con spettacoli musicali e performance di ballo che coinvolgeranno grandi e piccoli. Le attività commerciali della zona accoglieranno visitatori e curiosi insieme a bancarelle dedicate alle eccellenze agroalimentari locali, artigianato, hobbisti e stand creativi.

Non solo musica: la festa offrirà anche spazi dedicati ai bambini con giochi, gonfiabili e animazione, per rendere l’esperienza davvero adatta a tutta la famiglia. Tra le iniziative in programma, ci saranno anche presentazioni di libri, dando spazio alla cultura nel pieno spirito pop dell’iniziativa.

A fare da cornice a questa festa vintage, ci sarà anche una mostra di auto e Vespe d’epoca, che aggiungerà un tocco retrò alla già coloratissima giornata.

“Let’s Twist Again!” non è solo una festa di via, ma un’occasione per valorizzare il commercio di prossimità, riscoprire il quartiere e condividere momenti di leggerezza e allegria nello stile intramontabile degli anni d’oro.