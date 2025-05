Salone del Libro 2025 nel segno delle code e delle attese: ecco chi sono i protagonisti presi d'assalto [FOTO]

Secondo giorno nel segno delle code per gli incontri del Salone del Libro.

Sul podio dei sold out come ogni anno troviamo Alessandro Barbero che per il suo incontro al Centro Congressi ha registrato il boom di ingressi.

Segue come sempre Roberto Saviano, il firmacopie di Zerocalcare, ma anche Ornella Vanoni e Toni Servillo.

Sala piena anche per l'incontro con Luciano Ligabue e il cardinale Matteo Zuppi.



Già sold out e probabilmente presi d'assalto domani saranno gli appuntamenti con Cecilia Sala, Roberto Saviano, Salmo, Felicia Kingsley.