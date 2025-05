"Prendi una posizione stop al genocidio": decine di vetrine imbrattate nella notte

I negozianti di via Garibaldi hanno trovato una sorpresa poco piacevole questa mattina, quando sono venuti a riaprire i loro negozi. Sono state decine le vetrine imbrattate con scritte e manifestini con su scritto "Prendi una posizione stop al genocidio".

'Tappezzati' pure i muri dei palazzi

Queste particolari 'locandine' sono state appiccicate anche sui muri dei palazzi della zona. Una sorta di 'atto violento per combattere la violenza', messo in atto con ogni probabilità da Pro Pal ed esponenti dei centri sociali che nei giorni scorsi si erano già segnalati per le proteste messe in scena prima al rettorato dell'Università e poi nel giorno della inaugurazione del Salone del Libro.

Commercianti impegnati a ripulire

I commercianti hanno iniziato a pulirsi le vetrine, appena hanno rialzato le saracinesche, dovendosi dedicare a questo primo impegno, invece che servire come sempre i primi clienti di questo sabato di metà maggio.