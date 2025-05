Corteo pro Pal invade il raccordo autostradale per l'aeroporto di Caselle

Il corteo per la Palestina in occasione della Nakba (l'esodo forzato della popolazione palestinese durante la guerra del 1948, ndr) invade il raccordo autostradale che porta all’aeroporto di Caselle: l'ingresso è avvenuto da corso Grosseto, dopo che la manifestazione aveva preso avvio da Barriera di Milano.

Decine e decine i manifestanti

Decine e decine di manifestanti scesi in strada "per dire no al genocidio in Palestina, contro il riarmo generalizzato, per la liberazione di tutti i popoli oppressi", come hanno dichiarato gli organizzatori.

"Non possiamo più limitarci a un corteo di testimonianza: abbiamo il dovere di mettere in campo iniziative che siano in grado di colpire le strutture logistiche della guerra che sostengono il genocidio - hanno aggiunto - Dobbiamo fare la resistenza anche qui".