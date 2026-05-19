I voucher per libri e musei convertiti in soldi: la Finanza scopre truffa nell’utilizzo della “carta cultura”

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino maxi-truffa nell’utilizzo della “Carta Cultura Giovani 2025”. I voucher - che prevedono un incentivo di 500 euro destinato agli studenti per l’acquisto di libri, manuali, strumenti musicali e/o biglietti di accesso ai musei nonché per abbonamenti ai giornali - sono stati convertiti illecitamente in denaro contante.
Contattati via social
Le indagini, condotte dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano delle Fiamme Gialle, hanno consentito di scoprire come molti giovani siano stati contattati tramite social network (in talune circostanze, anche mediante inviti da parte di influencer) con proposte finalizzate alla monetizzazione del proprio bonus, per un controvalore inferiore rispetto a quello nominale.
Denuncia per truffa aggravata
In caso di adesione, un esercente torinese attivo nel commercio online provvedeva a convertire illecitamente in denaro contante i voucher dei ragazzi. Sono 190 i giovani multati l'ammontare totale è di 1,3 milioni di euro.
Il titolare dell’attività commerciale - che attraverso il “sistema” avrebbe conseguito un profitto stimato in oltre 83.000 euro - è stato, invece, denunciato all’Autorità Giudiziaria per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.