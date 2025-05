Bocconi avvelenati nelle aree cani: “Chiediamo un monitoraggio e campagne informative”

Sicurezza per l’area cani di via Marsigli, a Pozzo Strada, chiusa temporaneamente lo scorso 11 aprile dopo la segnalazione relativa ad alcuni bocconi avvelenati.

A chiederla, con una proposta di mozione presentata nell’ultimo consiglio della Circoscrizione 3, è stato il consigliere del Pd, Giuseppe Giove. Nel mirino la tutela degli animali e il rispetto dello spazio destinato ai quattro zampe. “Diciamo no a questi episodi avvenuti negli ultimi mesi - ha spiegato Giove -. La presenza delle esche avvelenate può rappresentare un grave pericolo anche per i bambini, e non solo per i cani. Per questo chiediamo di attivare forme di prevenzione, vigilanza e informazione”.

Dopo l’ultimo episodio, denunciato dai cittadini, l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 3 ha provveduto al taglio dell’erba e alla bonifica dell’area. “Chiediamo qualche controllo in più in tutte le aree cani del territorio che presentano casi analoghi - ha concluso Giove -, ed eventualmente predisporre campagne informative nei confronti dei cittadini”.