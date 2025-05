Attimi di tensione alla passerella del Carbone: si getta nella Dora, salvato dai pompieri

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, poco dopo le 16, un uomo di circa 40 anni si è gettato nelle acque della Dora, nei pressi della passerella del Carbone. Il gesto, che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, giunti sul posto all'altezza di via Aosta.

L’uomo, in evidente stato confusionale e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato recuperato senza particolari difficoltà. Le operazioni di soccorso si sono svolte in tempi rapidi e in piena sicurezza grazie alla collaborazione tra la polizia e le squadre dei vigili del fuoco, che hanno permesso di riportare l'individuo a riva prima che la situazione potesse degenerare. Dai primi accertamenti

La persona in questione è stata recuperata senza ferite visibili né segni di traumi gravi. Successivamente è stata affidata alle cure dei sanitari per ulteriori accertamenti. "Un ringraziamento doveroso alle forze dell'ordine che in questi giorni stanno producendo un dispiego di forze straordinario - il commento del vicepresidente della Circoscrizione 7 e coordinatore alla Sanità, Ernesto Ausilio -. Purtroppo questa presenza non può e non deve venire meno se davvero vogliamo davvero fronteggiare il fenomeno legato al consumo della droga e dimostrare di parlare lo stesso linguaggio dei Cittadini. Il passo successivo è a mio avviso un ragionamento sui provvedimenti di natura cautelare".