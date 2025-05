Al teatro Gobetti debuttano due spettacoli della compagnia Babilonia: Pietre Nere e Mulinobianco

Due spettacoli, due sguardi sull’abitare: il Teatro Gobetti ospita dal 20 al 25 maggio Babilonia Teatri con Pietre Nere e Mulinobianco. Back to the green future, entrambi firmati da Enrico Castellani e Valeria Raimondi.

Il primo – in scena dal 20 al 22 maggio – è un’indagine poetica e spietata sul concetto di casa, tra intimità, appartenenza e divisioni. Il secondo – dal 23 al 25 maggio – è un manifesto ecologico condotto da due bambini che interpellano con sarcasmo e innocenza il pubblico adulto, interrogandosi sul nostro rapporto con la Terra. Le due creazioni fanno parte del progetto Babilonia Teatri dedicato al tema dell’abitare, esplorandolo attraverso due prospettive differenti.

Pietre nere scarnifica e centrifuga la nostra idea di casa. Il nostro modo di abitare. Di costruire. Di occupare un luogo. Pietre nere è casa in tutte le sue infinite declinazioni. Personali e sociali. Intime e pubbliche. Case di ieri, di oggi, di domani. Case di pietra e case volanti. Case mondo e mondo come casa. È dall'interno di una casa che abitiamo il mondo. Casa è intimità e separazione. È cura di sé e luogo di molteplici fratture e divisioni. Casa è incarnazione della separazione tra urbano e naturale. Casa è il nostro corpo. Sono i nostri vestiti. È la persona amata. È un affetto. Una città, un quartiere. Casa è il luogo in cui siamo cresciuti. Casa è un oggetto, una foto, una lettera, un profilo su un social network.

Mulinobianco si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, a quanto pare l'unico abitato, nonché l'unico abitabile nell'intero universo. Abitiamo in un luogo, se non per altro, anche solo per queste ragioni, piuttosto prezioso. Da quanto siamo qui? Quando scade il nostro contratto d'affitto? Esistono delle clausole nel contratto di locazione? Quali? Chi l'ha redatto? Chi è il proprietario? La possibilità che noi si venga sfrattati quanto è vicina? Sono domande a cui solo gli scienziati possono rispondere. Sono domande che solo i bambini possono porre. Dall'alto della loro scienza e della loro saggezza. Dall'alto del loro sapere. Il futuro è loro. Sono loro che ci interrogano. Che ci incalzano. Che disegnano un quadro inquietante nel quale siamo ritratti di spalle: in fuga. A testa china: intenti nelle più svariate occupazioni, ma incapaci di vedere dove siamo e cosa stiamo facendo. Due bambini soli sulla scena. Due bambini parlano ad una platea di adulti.

