App bloccata e multa sul bus, polemica sui malfunzionamenti di ToMove

Biglietti acquistati regolarmente ma non riconosciuti dall’app al momento del controllo, con il rischio di vedersi recapitare una multa nonostante il pagamento effettuato. È il caso sollevato in Sala Rossa dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che con un’interpellanza ha portato all’attenzione del Comune i malfunzionamenti dell’app ToMove di Gtt, utilizzata per acquistare e convalidare i titoli di viaggio digitali.

Il tema era già emerso nelle scorse settimane con le segnalazioni di alcuni passeggeri, impossibilitati a completare la convalida del biglietto a causa di crash o blocchi dell’applicazione.

I numeri forniti da Gtt e la replica di Firrao

A rispondere, tramite Gtt, è stata l’assessora ai Trasporti, Chiara Foglietta che ha spiegato come attraverso ToMove vengano venduti circa 400mila titoli di viaggio al mese, pari a circa 4 milioni all’anno. Le anomalie legate alla convalida, sostiene l’azienda, riguarderebbero “alcune decine di casi”.

Numeri che non convincono Firrao. “Quarantamila situazioni a rischio all’anno non sono un problema marginale - commenta il consigliere -. Lo 0,01% può sembrare un numero infinitesimale, ma rapportato ai volumi complessivi significa comunque migliaia di cittadini che rischiano una multa pur avendo pagato regolarmente il biglietto”.

Secondo il consigliere il nodo più critico resta il fatto che il problema tecnico non sarebbe ancora stato definitivamente individuato. “È il classico danno e beffa: paghi il titolo di viaggio, il pagamento risulta effettuato, ma la convalida non va a buon fine”, attacca Firrao.

Le procedure di controllo e i rimborsi

In caso di malfunzionamenti generalizzati, spiega l’azienda, il personale di controllo viene informato affinché adotti “la massima flessibilità operativa” durante le verifiche. Ai passeggeri viene comunque richiesto di regolarizzare il viaggio acquistando un altro titolo valido, tramite Tap&Go, biglietto cartaceo o acquisto a bordo, con la possibilità di chiedere successivamente il rimborso nel caso in cui il pagamento originario risulti contabilizzato senza emissione del titolo.

Sul tema delle sanzioni, Gtt chiarisce che non esiste un “periodo di guasto generalizzato” identificabile e che l’eventuale aumento delle multe sarebbe principalmente legato all’intensificazione dei controlli e non ai problemi dell’applicazione. Le sanzioni contestate formalmente vengono valutate caso per caso e, assicura l’azienda, “le eventuali sanzioni elevate per un accertato malfunzionamento dell’APP vengono tutte rimborsate”.

Gli aggiornamenti dell’app

Per quanto riguarda il futuro della piattaforma, Gtt sta continuando le attività di aggiornamento e sviluppo dell’applicazione con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i casi di mancata validazione e migliorare l’affidabilità complessiva del servizio digitale.