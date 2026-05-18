Corso Moncalieri, lavori rinviati all’estate: “Scelta fatta per evitare il caos traffico”

Dopo le polemiche scaturite con l'avvio dei primi lavori, il cantiere di corso Moncalieri, tra il ponte Isabella e via Febo, è stato rinviato al periodo estivo. A rivendicare il risultato è il consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), che in una nota parla di una scelta ottenuta grazie alle pressioni dell’opposizione per evitare l’avvio dell’intervento durante il periodo scolastico.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto per tutti i torinesi - ha dichiarato Firrao - Ci siamo opposti fin da subito a una scelta che avrebbe creato enormi problemi alla viabilità in uno dei momenti più delicati dell’anno”.

Le motivazioni della Città

Secondo quanto spiegato dagli uffici comunali, la scelta iniziale di avviare il cantiere prima dell’estate era legata all’urgenza dell’intervento, considerato necessario per la sicurezza dei pedoni e per il miglioramento dell’accessibilità del marciapiede.

Tuttavia, l’impatto sulla viabilità ha reso necessaria una revisione operativa delle fasi di lavoro, anche in considerazione dei flussi di traffico della zona e della presenza di nodi critici lungo l’asse di corso Moncalieri. Da qui la scelta di una riprogrammazione estiva, compromesso tra esigenze tecniche e riduzione dei disagi per residenti, automobilisti e attività commerciali della zona.

Registrate le criticità sulla viabilità, l’Amministrazione è intervenuta modificando la cantierizzazione, con lo spostamento dei new jersey a lato del marciapiede est e il ripristino della situazione precedente, almeno temporaneamente.

Marciapiede più largo e carreggiata ridotta

Nel dettaglio, l’intervento rientra in un finanziamento della Fondazione Crt e prevede il rifacimento del tratto stradale compreso tra via Febo e ponte Isabella, lungo circa 650 metri, oltre all’allargamento del marciapiede sul lato verso la collina.

L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accessibilità pedonale, in particolare per persone con disabilità e passeggini, attraverso un ampliamento di circa un metro del marciapiede. Il progetto comporterà anche la riasfaltatura della carreggiata, attualmente ammalorata, e una ridefinizione degli spazi stradali lungo uno dei principali assi di collegamento verso il centro città.