Torino più vicina a Milano, da giugno più treni all'alba e serali

Torino più vicina a Milano via binari. Dopo le sollecitazioni della Regione Piemonte, Trenitalia ha infatti deciso di aumentare i collegamenti tra le due città, ripristinando in particolare i treni all'alba ed in tarda serata tra il capoluogo piemontese e quello lombardo.

A confermarlo l'assessore regionale Gian Luca Vignale, rispondendo ad un'interrogazione urgente del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Carlo Riva Vercellotti. "Dal 15 giugno sarà ripristinato il collegamento Milano-Torino delle 5.15 e il corrispondente Torino-Milano delle 21.54” ha precisato.

L’assessore ha proseguito spiegando che Rfi ha programmato ingenti lavori di potenziamento, in particolare al nodo di Torino. Tra questi l’installazione nella linea del sistema Ertms (European Rail Transport System) che è il più evoluto apparato per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, con un investimento di 75 milioni di euro.