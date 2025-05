Maltempo nel Pinerolese: allagamenti da Bricherasio a Frossasco

La frana in via Vittorio Emanuele a Bricherasio

Il Pinerolese è di nuovo alla presa con i danni e gli allagamenti per il maltempo delle ultime ore. Numerose le segnalazioni in tutto il territorio.

A Bricherasio c’è stata una frana della riva in via Vittorio Emanuele II, vicino al cimitero, altre in collina, mentre un tombino nella centrale piazza Santa Maria non riesce a far defluire l’acqua ed è saltato il dosso vicino a via Molarosso. Verso le 13,15 le prime ditte inizieranno a sgomberare le prime frane, ma si temono peggioramenti per delle fessurazioni.

A Pinerolo l’acqua è tornata nei sottopassi, mentre diverse zone si registrano allagamenti come in via Beisone. Ma l’acqua dà problemi anche in centro ed è entrata anche al Liceo Porporato.

Situazione difficile in Val Noce a Roletto e Frossasco dove allagamenti e smottamenti hanno messo in crisi la viabilità di diverse strade: tra cui la strada che collega Frossasco con Pinerolo, la Statale 589 è stata chiusa per un tratto di circa 600 metri.

Problemi anche a Vigone con la rotonda di San Bernardo parzialmente allagata e via Cavour chiusa.

Domani di nuovo transitabile la 168, danneggiata dall’alluvione del 16-17 aprile

Tra le cattive notizie c’è n’è una molto positiva: domani, mercoledì 21, riaprirà la Provinciale 168 di Pramollo, ricucendo così la ferita che tagliava in due il paese.

La Città metropolitana ha svolto interventi di somma urgenza, che da domani consentiranno di nuovo il transito, anche se su fondo non asfaltato. I lavori sono stati: scavo di sbancamento per raggiungere di piano di fondazione idoneo, realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 50 metri, parzialmente cementata nei primi strati, con inserimento di tubi di drenaggio, riempimento a tergo della scogliera per la ricostruzione del corpo stradale, realizzazione di muretti parapetto, esecuzione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso su strato in misto granulare stabilizzato.

Domani il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo incontrerà gli amministratori locali per definire un secondo intervento per il ripristino dell'ammaloramento del muro di sostegno 50 metri più a monte, che potrebbe richiedere una nuova chiusura temporanea.