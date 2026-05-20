Montagna, dalla Regione Piemonte 4 milioni di euro per il recupero dei terrazzamenti: finanziati 54 interventi

La Regione Piemonte ha assegnato 4 milioni di euro per realizzare 54 interventi di recupero dei terrazzamenti nei territori montani, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) e distribuiti sull'intero arco alpino e appenninico piemontese.

Il bando ha registrato un'adesione oltre ogni previsione, con una domanda complessiva superiore ai 5,5 milioni di euro: la Regione lavora ora per intercettare le risorse FOSMIT che saranno assegnate al Piemonte per le annualità 2025 e 2026 e dare risposta anche ai restanti 18 progetti già giudicati ammissibili.

Il bando, aperto nei mesi scorsi, ha ricevuto 75 domande da privati, imprese agricole, associazioni fondiarie e omuni montani di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino e Verbano-Cusio-Ossola. Il numero di candidature è la misura concreta di quanto il recupero dei terrazzamenti, opere di ingegneria rurale che presidiano i versanti e riducono il rischio idrogeologico, sia percepito come priorità reale dalle comunità di montagna.

"I numeri di questo bando ci dicono che la direzione è quella giusta - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo della Montagna Marco Gallo - Abbiamo finanziato 54 interventi con tutte le risorse disponibili e completato l'istruttoria su ogni domanda ricevuta. Ora lavoriamo per portare ulteriori fondi al Piemonte: i progetti sono pronti, le valutazioni tecniche sono già concluse, e non appena avremo nuove risorse potremo procedere immediatamente. È un segnale importante per i territori montani: la Regione c'è e continua a investire".



Gli interventi finanziati sono suddivisi su base provinciale a partire da Alessandria, dove è previsto un intervento per 83.727 euro a Cabella Ligure. Nella provincia di Asti si registrano 4 interventi per un totale di 247.414 euro dislocati tra Loazzolo, Bubbio e Vesime. Il territorio di Cuneo riceve la quota maggiore con 35 interventi complessivi, pari a 2.567.750 euro, che interesseranno i comuni di San Damiano Macra, Macra (con 3 interventi), Monesiglio (2), Torre Bormida (5), Revello, Cortemilia (5), San Benedetto Belbo, Bonvicino (2), Robilante, Castelletto Uzzone, Perletto, Monterosso Grana, Viola, Garessio (2), Gorzegno, Aisone, Demonte, Feisoglio, Levice, Pagno, Cartignano e Demonte. Nella provincia di Novara è programmato un singolo intervento da 135.000 euro a Nebbiuno, mentre nell'area di Torino sono previsti 10 interventi per un valore di 733.185 euro nei paesi di Condove, Venaus, Carema (con 2 interventi), San Germano Chisone, Fenestrelle, Settimo Vittone, Bardonecchia, Borgone di Susa e Pomaretto. Infine, la provincia di Vercelli conta 3 interventi per complessivi 318.850 euro ripartiti tra Varallo, Alagna e Quarona.



