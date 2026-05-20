A San Giorgio Canavese nasce la "Casa della Musica": investimento da 500mila euro per la cultura

Un nuovo polo culturale e di aggregazione sta per aprire i battenti nel cuore del paese. Domenica 24 maggio 2026, alle ore 17.00, verrà ufficialmente inaugurata la “Casa della Musica” presso il Cortile di Vicolo Miglio. Lo spazio, ricavato al piano terreno del settecentesco Palazzo Comunale di Via Dante, sarà interamente dedicato alla formazione, all'incontro e alla valorizzazione della tradizione musicale del territorio.

L'opera è stata interamente finanziata con risorse del bilancio comunale per un investimento complessivo di circa 500.000 euro. Il progetto ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e adeguamento dei locali situati tra Vicolo Nigra e Vicolo Miglio. Trattandosi di un edificio storico sottoposto a tutela, i lavori di recupero delle facciate, delle coloriture originarie e degli elementi strutturali sono stati eseguiti in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

La nuova struttura diventerà la sede ufficiale di due storiche realtà associative del territorio: la Filarmonica “Carlo Botta” 1877 e la Corale “Le Quattro Stagioni”. Oltre a ospitare queste due storiche istituzioni sangiorgesi, l'immobile funzionerà come uno spazio aperto e condiviso per tutte le attività musicali e culturali della zona, con l'obiettivo dichiarato dall'amministrazione di creare un punto di riferimento intergenerazionale per lo studio e la pratica musicale.

Il programma della cerimonia di inaugurazione si aprirà con il concerto della Junior Band Alto Canavese, diretta dal Maestro Emanuele Fontan, inserito all’interno della rassegna “Una Botta di Musica”. A seguire sono previsti i saluti e gli interventi delle autorità istituzionali, che saranno intervallati da brevi momenti musicali curati direttamente dalla Corale e dalla Filarmonica locale. L'evento si sposterà poi all'esterno per il tradizionale taglio del nastro e si concluderà con un rinfresco conviviale aperto a tutti i presenti. L'ingresso all'iniziativa è gratuito e aperto alla cittadinanza.