Giovani, volontariato e impegno civico al Salone del Libro di Torino, con Vol.To [VIDEO]

Al Salone del Libro di Torino si è parlato anche di volontariato e di impegno civico, e a farlo sono stati proprio i giovani protagonisti. I ragazzi hanno raccontato le loro esperienze e spiegato perché impegnarsi in attività di volontariato, di rappresentanza studentesca o nel Servizio Civile Universale.

Lo stand del volontariato di Vol.To, insieme ai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte coordinati da CSVnet, nel Padiglione Oval, è stato per tutta la durata del Salone un luogo di confronto e partecipazione, dove il Terzo Settore si è raccontato attraverso esperienze concrete, storie di comunità e riflessioni sul presente e sul futuro della cittadinanza attiva. Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha visitato lo stand e apprezzato l'importanza della partecipazione giovanile.

Nella giornata di lunedì, sono stati i giovani a prendersi la scena, nell'incontro "Partecipare per cambiare" a cura della Consulta Provinciale degli Studenti e della Delegazione regionale del Servizio Civile Universale. Francesco Colaianni, rappresentante nazionale dei volontari di Servizio Civile, ha spiegato perché mettersi in gioco: "L'anno di Servizio Civile è un anno di impegno, di servizio per gli enti del terzo settore e quindi per lo Stato. Fare questa esperienza è bello, ti metti in gioco e impari tante cose di te".

Chiara Guglielminotti ha invece raccontato la sua esperienza nel volontariato locale. "Faccio parte dell'Associazione Amici del Mulino Varesio - ha spiegato - che si occupa di gestire un mulino storico a Bussoleno. Mi ha permesso di portare in campo le mie esperienze e di conoscerne di nuove, e di entrare in contatto con persone diverse".

Alessandro Barbieri ha invece parlato della sua attività di presidente della Consulta provinciale degli studenti, organo di rappresentanza degli studenti della Città Metropolitana di Torino. "Racconto cosa significa partecipare nelle nostre scuole e nelle nostre comunità, rappresentando una comunità studentesca di quasi 90 mila studenti che vivono i loro problemi e magari non sanno come reagire e cambiare le cose".

"Oggi - ha spiegato la direttrice di Vol.To ETS Madia Caria - abbiamo lasciato spazio ai giovani perché una società che vuole guardare al futuro deve ascoltare quello che hanno da dire. Vogliamo portare le testimonianze di quelli che fanno qualcosa di concreto nella società".



"La cosa più importante è lo svecchiamento del volontariato e l'ingresso di giovani - ha concluso Marco Bani, consigliere di Vol.To ETS e di CSV Piemonte - perché il futuro è loro".