Druento si trasforma nel "Villaggio dell’Inclusione": una giornata per mettersi nei panni degli altri

Abattere le barriere invisibili attraverso il gioco, lo sport e la tecnologia. Sabato 23 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, piazza del Filatoio a Druento ospiterà il “Villaggio dell’Inclusione”. L'evento, aperto a tutte le età, nasce per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità attraverso un percorso di esperienze dirette, laboratori e attività pratiche capaci di stimolare l'empatia e la consapevolezza.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Druento in stretta collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) e le diverse associazioni del territorio che si occupano quotidianamente di disabilità e welfare. Per l'occasione, la piazza sarà divisa in aree tematiche dove famiglie, bambini ed educatori potranno partecipare a dimostrazioni e attività sportive adattate.

Il fulcro dell'evento sarà la "Città dell’Agenda della Disabilità", uno spazio interattivo ideato da CPD e Fondazione CRT. Qui i visitatori potranno letteralmente sperimentare le sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità fisiche o sensoriali grazie a percorsi immersivi. Tra le attrazioni principali ci sarà CITY4ALL, un sistema che sfrutta i visori di realtà virtuale per simulare le barriere architettoniche e comunicative, affiancato da un percorso motorio da compiere su sedia a rotelle o bendati con l'ausilio del bastone bianco. Non mancheranno i giochi da tavolo inclusivi e laboratori dedicati alla lettura del labiale e ai sensi del tatto e dell'olfatto.

La manifestazione avrà anche un importante risvolto solidale. Durante il pomeriggio verrà attivata una raccolta fondi per finanziare l'“Officina dei Sogni”, un nuovo hub socio-sanitario pensato come spazio di aggregazione e supporto per i giovani con disabilità di Druento e dei comuni vicini, con l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale.

I temi della solidarietà accompagneranno la comunità anche nel resto della serata: al termine delle attività nel villaggio, la festa proseguirà con la Notte Bianca curata dai commercianti locali, che parteciperanno alla raccolta fondi con donazioni e iniziative benefiche collegate ai propri negozi.