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Attualità | 20 maggio 2026, 13:45

Druento si trasforma nel "Villaggio dell’Inclusione": una giornata per mettersi nei panni degli altri

Dai percorsi in carrozzina ai simulatori digitali per sperimentare le sfide quotidiane della disabilità. L'evento sosterrà la nascita dell'hub solidale "Officina dei Sogni"

Abattere le barriere invisibili attraverso il gioco, lo sport e la tecnologia. Sabato 23 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, piazza del Filatoio a Druento ospiterà il “Villaggio dell’Inclusione”. L'evento, aperto a tutte le età, nasce per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità attraverso un percorso di esperienze dirette, laboratori e attività pratiche capaci di stimolare l'empatia e la consapevolezza.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Druento in stretta collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) e le diverse associazioni del territorio che si occupano quotidianamente di disabilità e welfare. Per l'occasione, la piazza sarà divisa in aree tematiche dove famiglie, bambini ed educatori potranno partecipare a dimostrazioni e attività sportive adattate.

Il fulcro dell'evento sarà la "Città dell’Agenda della Disabilità", uno spazio interattivo ideato da CPD e Fondazione CRT. Qui i visitatori potranno letteralmente sperimentare le sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità fisiche o sensoriali grazie a percorsi immersivi. Tra le attrazioni principali ci sarà CITY4ALL, un sistema che sfrutta i visori di realtà virtuale per simulare le barriere architettoniche e comunicative, affiancato da un percorso motorio da compiere su sedia a rotelle o bendati con l'ausilio del bastone bianco. Non mancheranno i giochi da tavolo inclusivi e laboratori dedicati alla lettura del labiale e ai sensi del tatto e dell'olfatto.

La manifestazione avrà anche un importante risvolto solidale. Durante il pomeriggio verrà attivata una raccolta fondi per finanziare l'“Officina dei Sogni”, un nuovo hub socio-sanitario pensato come spazio di aggregazione e supporto per i giovani con disabilità di Druento e dei comuni vicini, con l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale.

I temi della solidarietà accompagneranno la comunità anche nel resto della serata: al termine delle attività nel villaggio, la festa proseguirà con la Notte Bianca curata dai commercianti locali, che parteciperanno alla raccolta fondi con donazioni e iniziative benefiche collegate ai propri negozi.

Redazione

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