Accesso gratis e senza permesso in alcune aeree pedonali di Torino: ecco come funziona

Buone notizie per i residenti e commercianti che devono accedere alle aree pedonali, con varchi elettronici, con la propria auto: l'accesso sarà infatti gratuito e senza dovere chiedere il rilascio di un permesso.

Come funziona

I criteri per l’ingresso saranno definiti per ciascuna zona e comunicati in fase di accensione delle telecamere. Sarà quindi sufficiente compilare un modulo su Torino Facile, il portale di presentazione e di accesso ai servizi online della Città: dopo il controllo degli uffici dei requisiti, si verrà inseriti nell'elenco degli autorizzati.

Le aree pedonali

Il sistema, che prevede la creazione di una ‘White-List’ per ciascuna area pedonale, sarà utilizzato per il controllo degli accessi alla Crocetta, in via Vibò e in via Di Nanni, a Borgo Campidoglio e al Monte dei Cappuccini.

Per chi avesse già sottoscritto un permesso Lilla per l’accesso all’isola pedonale della Crocetta è previsto un rimborso, secondo modalità che saranno comunicate in seguito. La sperimentazione durerà un anno.