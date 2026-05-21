Nuovo volto per il parco San Silvestro: inaugurati i giochi dopo i vandalismi

Il parco San Silvestro di Chieri torna a disposizione delle famiglie con una nuova area giochi completamente riqualificata. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Sicchiero ha inaugurato le nuove strutture ludiche installate all’interno del parco, frutto di un intervento di riqualificazione e valorizzazione del valore complessivo di 160mila euro.

Un’opera resa necessaria anche a seguito dei gravi atti vandalici che avevano danneggiato e distrutto le precedenti attrezzature.

Un’area giochi completamente rinnovata

L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova pavimentazione anti-trauma con sottofondo in calcestruzzo, scelta progettuale che sostituisce la precedente ghiaia e garantisce maggiore stabilità, uniformità e durata nel tempo.

La nuova area è stata arricchita con attrezzature moderne e inclusive, pensate anche per bambini con disabilità. Tra queste un gioco composito con torrette, mega ponte con tre scivoli, rete da arrampicata, spirale in acciaio e altalena, oltre a uno scivolo con parete di arrampicata.

Giochi inclusivi, sport e nuove attrezzature

Il parco è stato dotato anche di una struttura per altalene con quattro sedute, un dondolino girevole, una giostra rotante e un gioco a terra. Accanto all’area ludica sono state installate due porte fisse da calcio, mentre nel campetto ad accesso libero verranno collocate due reti di fondo campo.

Completano l’intervento nuove panchine, posizionate per sostituire quelle danneggiate e garantire uniformità estetica all’area.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della sicurezza. Nel parco è stata infatti installata una nuova illuminazione nella zona giochi e un sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di tutelare le strutture e prevenire ulteriori episodi di vandalismo.

Sicchiero: “Un intervento necessario dopo i vandalismi”

Nel corso dell’inaugurazione il sindaco ha sottolineato come l’intervento sia stato reso indispensabile dai danneggiamenti subiti in passato. “Un intervento importante, reso necessario dal grave atto vandalico che ha distrutto i precedenti giochi”, ha commentato il primo cittadino.

Sicchiero ha poi rivolto un appello alla comunità chierese affinché le nuove strutture vengano rispettate e preservate: “Chi danneggia o imbratta beni pubblici non solo reca danno alle casse del Comune ma offende tutta la città”.