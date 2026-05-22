Dalla Via Lattea a Crans-Montana, passando per i grandi eventi: a Sestriere confronto sui programmi

I tre candidati alle elezioni comunali di Sestriere di domenica 24 e lunedì 25 maggio si confrontano sui programmi. Mentre 'Prima Sestriere', del candidato sindaco Alberto Paleardi, punta a una rottura degli attuali rapporti con l'Unione montana, Gianni Poncet e 'Grande Sestriere' propongono continuità e riqualificazione delle strutture alberghiere e paralberghiere. Fiamma Tricolore, con il candidato Paolo Roccuzzo, punta l'attenzione sulla sicurezza facendo riferimento ai fatti di Crans-Montana.

Prima Sestriere

Paleardi: “Fuori dall’Unione Montana e bilancio partecipativo”

Uscire dall’Unione Montana Via Lattea, questo il primo atto da compiere secondo il candidato sindaco Alberto Paleardi. “L’Unione si è rivelata costosa e inefficiente. Per questo, il ritorno all'autonomia amministrativa sarà il primo obiettivo della nostra Amministrazione” annuncia. Secondo lui la situazione sarebbe paradossale perché: “Il Comune sostiene il costo di circa 30 dipendenti ma solo 16 sono dedicati a Sestriere. Quindi, secondo la nostra analisi, i sestrieresi stanno pagando anche per il personale che lavora per altri paesi”.

Un secondo intervento in programma è il bilancio partecipativo per le frazioni: “Ogni anno stanzieremo 100.000 euro per interventi ma saranno gli stessi residenti a decidere come queste risorse verranno spese grazie a strumenti di partecipazione”.

Infine, per Paleardi stop ai mercatini di Natale della Crocetta: “Creano concorrenza sleale verso i commercianti locali”.

Candidati consiglieri: Pier Luigi Lantelme, 70 anni, artigiano edile e mansia di Sestriere Borgata; Vito Tramacere, 75 anni, commercialista revisore dei conti del Comune di Sesto San Giovanni; Andrea Gruzza, 45 anni, dipendente noleggio sci Sestriere; Carlotta Mandelli, 23 anni, laureata in comunicazione, media e pubblicità; Mario Daniele Etro, 64 anni, medico specialista e presidente casa di riposo; Roberto Banfi, 57 anni, operatore comunicazione e media; Anna Caterina Maria Galoppo, 62 anni, insegnante e organizzatrice eventi; Agostino Masini, 78 anni, ex responsabile personale ospedale e speaker radiofonico; Paolo Andrea Zerbi, 41 anni, giornalista sportivo; Laura Fusi, 56 anni, architetto.

Grande Sestriere

Poncet: “Completare i progetti del Pnrr e rilanciare il turismo”

“Portare a compimento i progetti avviati negli anni passati con le risorse del Pnrr, dei Piani di sviluppo rurale e del Credito sportivo che ha finanziato la nuova piscina e spa comunale”. Questa è una delle priorità del programma elettorale 'Grande Sestriere', dell'attuale sindaco Gianni Poncet.

Un altro obiettivo è di potenziare le infrastrutture turistiche come gli alberghi e i paralberghi: “Vogliamo agevolare chi ha intenzione e possibilità di migliorare le strutture turistiche esistenti e di costruirne altre ad esempio intervenendo nell'ambito del piano regolatore” aggiunge Poncet.

Terza priorità è migliorare l'offerta turistica: “Dobbiamo continuare la collaborazione già avviata con il Consorzio turistico e la società che gestisce gli impianti di risalita – sottolinea –. La strada è quella di migliorare gli stessi impianti, l'innevamento e di continuare a portare i grandi eventi a Sestriere”.

Candidati consiglieri: Emanuela Tedeschi ved. Ruspa, 59 anni, docente; Monica Passet Gros, 57 anni, commerciante e presidente Ascom; Francesco Detta, 37 anni, commerciante; Giulia Clemente, 34 anni, direttore di albergo; Cesare Quaranta, 68 anni, architetto e presidente sci club Pragelato; Fabrizio Benintendi, 73 anni, avvocato e presidente Mastergames e Sporti di Più; Andrea Bouchard, 51 anni, consulente del lavoro; Davide Coda, 60 anni, maestro, allenatore di sci e presidente dell’associazione Albergatori Sestriere; Davide Poncet, 36 anni, allenatore sci club Sestriere; Valentina Di Biasi, 42 anni, segretaria amministrativa scuola sci olimpionica Sestriere.

Fiamma Tricolore

Rocuzzo: “Più sicurezza e innevamento artificiale e rilancio del territorio”

Tra gli obiettivi principali di Fiamma Tricolore c'è il miglioramento della sicurezza intesa. “La sicurezza è uno dei nostri valori fondamentali e si attua con il sostegno alle forze dell'ordine sul territorio – spiega il candidato sindaco Paolo Roccuzzo –. Inoltre, la tragedia di Crans-Montana ci ricorda che nei luoghi turistici montani spesso la sicurezza percepita è molto più alta di quella reale. Anche a Sestriere c'è ancora da fare da questo punto di vista”.

Un secondo punto riguarda l'innevamento artificiale: “Non deve essere ostacolato dai limiti imposti delle politiche green. Un'attività economica fiorente, infatti, consente di fermare lo spopolamento delle aree montane che colpisce anche Sestriere”. Infine, Roccuzzo vuole lavorare sull'immagine del territorio: “Dobbiamo valorizzare tutte quelle che sono le caratteristiche locali riqualificando in tal senso anche le strutture ricettive”.

Candidati consiglieri: Irene Bernaroli, 37 anni; Giorgio Fersurella, 30 anni; Stefano Mancini, 50 anni; Paolo Bendinelli, 51 anni; Francesco Galuppo, 58 anni; Vincenzo D’Elia, 56 anni; Francesco Abbasciano, 32 anni; Andrea Carnevale, 28 anni; Anna Squeglia, 55 anni; Raffaele Panico, 56 anni.